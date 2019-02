Kars'ta Trafikte ""Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Eylemi

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 81 ilde olduğu gibi Kars'ta da eylem yapıldıFaikbey Caddesi üzerinde trafik ve jandarma ekiplerinin de yoğunlukta...

Faikbey Caddesi üzerinde trafik ve jandarma ekiplerinin de yoğunlukta olduğu etkinlikte Vali Türker Öksüz, vatandaşlarla birlikte "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganı atarak farkındalık oluşturdu.



Konuyla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Kars Valisi Türker Öksüz, "Trafik kazaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de maalesef binlerce kişinin hayatını kaybetmesine, yaralanmasına yol açmakta ve önemli ekonomik kayıpları da beraberinde getirmektedir. Ölümlü kazalarda hayatını kaybedenlerin bir bölümünü de yayalar oluşturmaktadır. Ülkemizde yaşanan trafik kazaları istatistikleri değerlendirildiğinde; ülkemizde her yıl ne yazık ki yaklaşık 1.700 yayanın hayatını kaybettiğini görmekteyiz. Bu kazalarda yine çok sayıda vatandaşımız yaralanmakta ve engelli hale gelmektedir" dedi.



Kars'ta 2018 yılında 5 ölümlü kazada 697 yaralıdan 86'sının yaya yaralı ve 5 ölüden 1'inin yaya olduğunu hatırlatan Öksüz, "Bu kazalara karışarak yaralanan vatandaşlarımızın birçoğu ne yazık ki kalıcı sakatlıklara maruz kalarak engelli olarak hayatını devam ettirmekte, hayatını kaybedenlerin ise geride kalanlarda bıraktıkları iz hayat boyu devam etmektedir. Ülkemizin hemen her bölgesinde trafik kazaları yürekleri yakmakta, gözleri her an yaşaran acılı aileler, öksüz ve yetim kalmış binlerce vatandaşımız bulunmaktadır. Yaşanan bu tür üzücü durumların bir gün bizlerin de başına gelebileceğini unutmamamız gerekiyor. Trafik kazalarının asgari düzeye indirilmesinde yaya olsun sürücü olsun tüm vatandaşlarımıza elbette önemli sorumluluklar düşmektedir. Trafik kurallarına uymayı alışkanlık haline getirmemiz ve toplumun tüm kesimlerinde trafik kurallarına uyma yönünde farkındalık oluşturmamız bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır" diye konuştu.



Bu farkındalık ve sorumluluk anlayışıyla, 2019 yılı, içişleri Bakanlığımız tarafından "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla "yaya öncelikli trafik" yılı olarak ilan edildiğini ifade eden Vali Türker Öksüz, "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla içişleri Bakanlığımız tarafından oluşturulan "yaya öncelikli trafik" "trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması" kampanyasını, çeşitli etkinliklerle tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak ilimizde başlatıyoruz. 2918 sayılı Karayolları trafik kanununun 74'üncü maddesinde 26 ekim 2018 tarihinde yapılan değişiklikle artık araç sürücüleri, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş olan, kavşak giriş ve çıkışlarında, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorunda olacaktır. Bu bağlamda; etkin bir farkındalık sağlanabilmesi için bugünden başlayarak ilimizde de çeşitli etkinlikler ve uygulamalar yapacağız. Yaya trafiğinin yoğun olduğu yerler başta olmak üzere; Kars'ta görev yapan trafik personeli dahil diğer tüm emniyet ve jandarma personelinin en az yarısı yani; il merkezinde 450, il genelinde 532 emniyet, 220 jandarma personeli okul ve yaya geçitlerinde görevlendirilmiş, görevlendirilen tüm personel, 12.00-13.30 saatleri arasında yaya ve okul geçitlerinde kampanyanın uygulayıcısı olacaktır. Kampanya kapsamında hazırlanan afiş ve pankartlar, tüm il ve ilçe merkezinde kamu kurum ve kuruluşlarına asılacak, etkinliğin planlandığı yaya geçitlerinde görevli kolluk birimlerimiz tarafından hazırlanan el broşürleri sürücü ve yayalara dağıtılacaktır. Okul ve yaya geçitlerinde yatay ve dikey işaretleme eksiklikleri tespit edilerek, belediyelerimiz tarafından en kısa sürede yatay ve dikey işaretlemelerin tamamlanması, yaya ve okul geçitlerinde araçların hızlarını azaltmaya yönelik fiziki tedbirler alınması büyük önem taşımaktadır. Bugün itibariyle tüm okullarımızda "yaya geçidi kullanımı ve yaya öncelikli trafik" konulu programlar yapılacak, bununla birlikte uzmanlar tarafından trafik eğitimi verilen okul geçit görevlilerince okul giriş-çıkışlarında, okul önlerinde ve çevresinde yaya geçitlerinde farkındalığı artırmaya yönelik uygulamalı etkinlikler düzenlenecektir" şeklinde konuştu.



Vali Türker Öksüz ve beraberindekiler daha sonra vatandaşlar ve öğrenciler ile birlikte Fikbey Caddesi ve Gazi Ahmet Caddesi'nde yürüyerek vatandaşlar ve sürücülere el broşürü dağıttılar.



