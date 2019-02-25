Kars'ta Tüdep Eğitimi Verildi
1 saat önce
Sağlık Bakanlığının 81 ilde eş zamanlı uyguladığı kısa adı TÜDEP olan Tütün Denetçileri Eğitim Programı Kars'ta da gerçekleştirildi.
Sağlık Bakanlığının 81 ilde eş zamanlı uyguladığı kısa adı TÜDEP olan Tütün Denetçileri Eğitim Programı Kars
'ta da gerçekleştirildi.
İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Tütün Birimi ekiplerince verilen eğitime İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü, İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı, İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü
, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ve İl-İlçe Belediye personellerinden çok sayıda yetkili katıldı.
Harakani Devlet Hastanesi
Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde katılımcılara tütün bağımlılığı, epidemiyolojisi ve etkileri, tütün kontrolü temel bilgiler, tütün bağımlılığı tedavisi ve bırakma desteği temel bilgileri konularında bilgiler verildi.
Katılımcılara bilgilendirmeleri Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Tülin Gönültaş ve Dr. Özlem Yağdıran yaptı. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:48 Kaynak: İHA
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