Kars'ta tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Kars'ta tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi

02.04.2021 18:57
Kars'ta tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi, System.String[]

Kars'ın Arpaçay ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Küçük Çatma köyünde Ahmet Turan ile Murat S. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine köylüler araya girerek tarafları ayırdı.

Daha sonra evinden av tüfeğini alıp olayın yaşandığı bölgeye gelen Murat S, tartıştığı Turan'a ateş etti.

Köye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Arpaçay Devlet Hastanesine kaldırılan Turan, burada yapılan müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. Turan, kurtarılamadı.

Köyde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kaçan Murat S'yi yakaladı.

Arpaçay, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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