Kars'ta turizm sektörüne, 'davranışlar' konulu seminer verilecek
57 dakika önce
Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce turizmcilere yönelik seminer düzenlenecek.
Kars Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:03 Kaynak: İHA
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce turizmcilere yönelik seminer düzenlenecek.
Kars'ta gelişmekte olan sektörler arasında yer alan turizm sektöründe farkındalığı artırmak tarihi ve kültürel varlıkları sürdürebilir, turizm ilkeleri doğrultusunda değerlendirilerek turizm bilincini canlandırmak amacı ile yerli ve yabancı turistlere olan davranışlar konulu seminer 21 Ağustos 2019 tarihinde seminer verilecek.
Kars İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda, Rehberler A. Serhat Güngör ve Murat Yıldırım
, seminerde turistlere nasıl davranılması gerektiği hakkında bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaşacak. - KARS
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