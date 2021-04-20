Kars'ta turizm "Vadi Projesi"yle canlanacak - Son Dakika

Kars Çayı üzerinde tarihi, turistik varlıkların yoğun olduğu Kaleiçi bölgesinde yapılan Vadi Projesi'yle kentin turizminin üst seviyelere taşınması hedefleniyor.

Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunulacak olan ve Kars Kalesi ile çevresini de cazibe merkezi haline getirecek Vadisi Projesi'nde sona gelindi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yöresel gıda, hediyelik eşya ve turistik ürünlerin satılacağı geleneksel Türk mimarisine uygun inşa edilen Bedesten Projesi ve Kars Çayı'nda ıslah çalışmalarını inceledi.

Bir cazibe merkezi oluşturmuş olacağız"

Öksüz, burada gazetecilere yaptığı, Kars Vadi Projesi'nin içinde yer alan, Kars Bedesteni kent ve tarih müzesi ile Kars Çayı'nı da ıslah ederek kente gelen yerli ve yabancı misafirlerin dinlenebileceği, gezebileceği mekanlar oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Bölgede Beylerbeyi Sarayı'nda çalışmaların tamamlandığını, 2 hamamın restorasyonu ile Kars Kalesi yolunda iyileştirme çalışması yapıldığını ifade eden Öksüz, şunları kaydetti:

"Turizmde aldığımız katma değeri daha yükseklere taşımak daha da fazlalaştırmak için burada cazip mekanları oluşturmamız lazım, şehrimizde buna uygun tarihi mekanlar var. Camiler, kaleler, taş köprüler, saraylar ve hamamlar hepsi çok önemli kültürel varlılarımız, kültürel değerlerimiz ama uzun süredir bunlar restore edilmemiş durumdaydı. Biz bunları restore ederek inşallah burada bir cazibe merkezi oluşturmuş olacağız. Kars Çayı'nı da 3 metre yükselterek şişme savak sistemiyle burada çayın kenarında da güzel bir peyzaj görüntüsü oluşturmak istedik. Çalışmalarımız inşallah bir kaç ay içerisinde tamamlanacak."

Toprak altındaki tarih gün yüzünü çıkıyor

Öksüz, Kars Kalesi arkasındaki Dereiçi mevkisinden Kent Ormanı'na kadar Kars Belediyesi olarak bisiklet ve yürüyüş yolu yapmayı planladıklarını belirtti.

Bütün bu çalışmalarla Kars'ta çok önemli bir tarihi mekan oluşturmuş olacaklarını vurgulayan Öksüz, "Burada yıkık halde taş bir yapı vardı o taş yapıda çalışmalarımızı başlattık. Başlattıkça gördük ki toprağın altında tarihsel değeri olan daha önce tarihi amaçlı kullanılmış bazı yapılar var. Şu anda biz orayı gün yüzene çıkarmak istiyoruz. Daha sonra tabi ki gerek koruma kurulumu gerek ise tarihçilerimiz buradaki tarihi değerleri inşallah ortaya çıkaracağız." ifadesini kullandı.