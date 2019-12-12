Kars'ta "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kars'ta 'Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması' yapıldı - Son Dakika

Kars'ta "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" yapıldı

7 saat önce

Kars'ta 346 jandarmanın katımlıyla "Türkiye Huzur ve Güven" uygulaması yapıldı.

Kars'ta

Kars'ta 346 jandarmanın katımlıyla "Türkiye Huzur ve Güven" uygulaması yapıldı.


Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması adına 346 jandarmanın katılımıyla 3 aşamalı olarak "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" icra edildi.


Yapılan Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında; 103 umuma açık yer, 25 park bahçe, 23 metruk bina, 62 okul çevresi, 122'si okul servisi olmak üzere toplam 741 araç kontrol edildi.


Uygulamada, 14'ü okul servisi ile birlikte 46 araca işlem yapıldı, 14 araç trafikten men edildi. 1'i okul servisi, 2 hacizli araç yakalanırken, toplamda 14 bin 515 TL idari trafik cezası uygulandı.


Uygulama kapsamında; 2 bin 894 şahıs sorgulandı, 8 Yoklama-Bakaya Kaçağı, 1 yabancı uyruklu kişi, 1 Hizmet Nedeni ile Görevi Kötüye Kullanma, 1 Görev Yaptırmamak İçin Direnme Suçundan olmak üzere toplam 11 kişi yakalandı ve yakalanan 2 kişi tutuklandı.


Ayrıca 2 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet fişe ve 1 adet sustalı bıçak ele geçirildi ve şüphelilere 6136 sayılı kanun muhalefetten işlem yapılırken, 1 ruhsatsız olarak çalışan kahvehane hakkında işlem yapıldı, kapalı alanda sigara içen şahsa 153 TL idari para cezası kesildi.


Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir" denildi. - KARS

Türkiye, Huzur, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:27 Kaynak: İHA
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