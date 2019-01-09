Son Dakika Haberleri: Kars'ta Uçak Seferleri İptal Edildi

Kars'ta Uçak Seferleri İptal Edildi

1 saat önce

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla bazı uçak seferleri iptal edildi.

Kars'ta Uçak Seferleri İptal Edildi, System.String[]
Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla bazı uçak seferleri iptal edildi.

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yapılması planlanan TK 2714 sefer sayılı İstanbul-Kars uçuşu ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Kars Harakani Havalimanı'na planlanan PC 4460 sefer sayılı uçuşu kar yağışı nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.

Bu arada, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan havalanan 2 uçak, yoğun kar yağışı nedeniyle Kars Harakani Havalimanı'na inemedi. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:48 Kaynak: İHA

Sabiha Gökçen, Kars, Güncel
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