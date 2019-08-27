Son Dakika Haberleri: Kars'ta ücretli otopark hizmeti başlıyor
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Kars'ta ücretli otopark hizmeti başlıyor

19 dakika önce

Kars'ın en işlek caddeleri olan Kazımpaşa ve Atatürk Caddesi ücretli oluyor.

Kars'ta ücretli otopark hizmeti başlıyor, System.String[]

Kars'ın en işlek caddeleri olan Kazımpaşa ve Atatürk Caddesi ücretli oluyor.


Kars Belediye Meclisi'nin aldığı karara göre Kazımpaşa Caddesi ile Atatürk Caddesi 02.09.2019 tarihinden itibaren ücretli olacak. Ücretli otopark uygulaması sabah 08.00 ve akşam 17.00 saatleri arasında uygulanacak.


İlk 15 dakika ücretsiz olarak belirlenen ücretli otopark uygulamasında 2-4 lastikli araçlar için 15 dakika ile 60 dakika arası 1 TL, 6 lastikli araçlar için ise 2 TL olacak. Ayrıca 60 dakikadan fazla kalacak olan araçlar için her saat sonrası 1 TL ücret eklenecek. - KARS

Atatürk Caddesi, Kazımpaşa, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:20 Kaynak: İHA
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