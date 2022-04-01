KARS'TA 'UCUZ ALTIN' VAADİYLE 400 BİN LİRALIK DOLANDIRICILIK - Son Dakika
Üye Girişi

KARS'TA 'UCUZ ALTIN' VAADİYLE 400 BİN LİRALIK DOLANDIRICILIK

01.04.2022 16:09

BİTLİS'ten Kars'a gelip ucuz altın almak isteyen ve 400 bin lirası dolandırılan S.A.'nın şikayetiyle gözaltına alınan 2'si kadın 3 kişiden H.K. (58) adlı erkek tutuklandı.

BİTLİS'ten Kars'a gelip ucuz altın almak isteyen ve 400 bin lirası dolandırılan S.A.'nın şikayetiyle gözaltına alınan 2'si kadın 3 kişiden H.K. (58) adlı erkek tutuklandı.

Bitlis'te yaşayan S.A., telefonla Kars'taki 1'i erkek 3 kişiyle irtibat kurarak ucuz altın almak için kente geldi. Görüştüğü H.K. ile N.A. (43) ve C.A.'dan (26) ilk olarak 3 çeyrek altın satın alan S.A. bir kuyumcuya giderek altınları bozdurdu. Altınların gerçek olduğunu anlayan S.A., daha sonra aynı kişilerden bu kez 400 bin lira değerinde altın almak istediğini belirtti. H.K., evine gelen S. A.'yı, "Sen bizi ihbar etmişsin" diyerek darbetti. "Polis, her yerde bizi arıyor. Seni götüreceğimiz otelden 2 gün boyunca dışarı çıkma" dediği S.A.'yı 2 gün otelde tuttu. H.K., daha sonra otele gelerek, "Tamam şimdi buradan gidebilirsin" diyerek, S.A.'yı otobüse bindirip Bitlis'e gönderdi. Yolda otobüsten inip polise giden S.A. durumu anlattı. Polis, düzenlenen operasyonla H.K., N.A. ve C.A.'yı gözaltına aldı.

ALTINLAR BACAYA GİZLENMİŞ

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çoraba konulup soba borusu bacasına gizlenmiş 8 tam, 162 küçük altın olmak üzere, aralarında 1800'lü yıllara ait olduğu iddia edilen toplam 170 altın ele geçirildi. Altınlar, incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. 'Dolandırıcılık' ve 'yağma' suçlarından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.K. tutuklanıp cezaevine gönderildi, N.A. ve C.A. adlı kadınlar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KARS'TA 'UCUZ ALTIN' VAADİYLE 400 BİN LİRALIK DOLANDIRICILIK
KARS'TA 'UCUZ ALTIN' VAADİYLE 400 BİN LİRALIK DOLANDIRICILIK
KARS'TA 'UCUZ ALTIN' VAADİYLE 400 BİN LİRALIK DOLANDIRICILIK
KARS'TA 'UCUZ ALTIN' VAADİYLE 400 BİN LİRALIK DOLANDIRICILIK

YORUMLAR
500
Kars'ta 'ucuz altın' vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı Kars'ta 'ucuz altın' vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı Ordu'da 200 bin liralık kaçak tütün mamulü ele geçirildi Ordu'da 200 bin liralık kaçak tütün mamulü ele geçirildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARS'TA 'UCUZ ALTIN' VAADİYLE 400 BİN LİRALIK DOLANDIRICILIK - Son Dakika


Son Dakika
17:05 Az kalsın dünyaya rezil olacaktık! Hakemin verdiği yanlış kararı tribünden inerek önlediler
16:56 Tüm dünya bu zirveye odaklandı! Erdoğan ile Putin'in görüşmesi başladı
16:54 Osmanlı döneminin "Sadaka taşı" uygulaması teknolojiye uyarlandı!
16:37 Hayranına tecavüz ettiği iddia edilen şarkıcı Kurtuluş Kuş: En kısa zamanda haklılığım ortaya çıkacak
16:31 Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Türkiye güzeli Cemrenaz Turhan'la aşkını ilan etti
16:10 İzne ailesinin yanına gelen genç, otomobilinin içinde intihar etti!
16:04 2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı ve klibi yayımlandı! Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu
16:01 İngiltere bu skandalla sarsıldı: FETÖ hükümlüsünün eşi İngiliz pasaportu almak için prense 750 bin pound rüşvet verdi
15:57 Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi
15:54 AK Partili Ethem Sancak, "Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinden sonra İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 17:20:39. #1.12#
SON DAKİKA: KARS'TA 'UCUZ ALTIN' VAADİYLE 400 BİN LİRALIK DOLANDIRICILIK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement