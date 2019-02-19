Kars'ta Ulaşıma Tipi Engeli
1 saat önce
KARS ile Ardahan'ın Göle ilçesi arasında etkili olan tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi.
KARS ile Ardahan
'ın Göle
ilçesi arasında etkili olan tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar
ve tipiden kapanan yolda okul servisinde mahsur kalan öğrenciler, kendi imkanlarıyla evlerine döndü. Kars
'ın yüksek kesimlerde etkili olan tipi yaşamı felce uğrattı. Tipi nedeniyle Kars- Gölü karayolu Boğatepe köyü mevkisinde yol ulaşıma kapandı. Tipinin kapattığı yolda mahsur kalan araçlar, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında kurtarılarak yollarına devam etti. Mahsur kalan okul servisindeki öğrenciler ise araçtan çıkıp etkili olan tipi altında birbirlerine yardım ederek kendi imkanlarıyla Boğatepe köyüne döndü. Öğrencilerin bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Köyde kara saplanarak yolda kalan minibüs de çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. - Kars
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:08 Kaynak: DHA
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