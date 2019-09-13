Son Dakika Haberleri: Kars'ta üniversite güvenlik koordinasyon toplantısı yapıldı
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Kars'ta üniversite güvenlik koordinasyon toplantısı yapıldı

1 saat önce

Kars Valisi Türker Öksüz'ün Başkanlığı'nda, 'Üniversite Güvenlik ve Koordinasyon' toplantısı yapıldı.

Kars'ta üniversite güvenlik koordinasyon toplantısı yapıldı, System.String[]

Kars Valisi Türker Öksüz'ün Başkanlığı'nda, 'Üniversite Güvenlik ve Koordinasyon' toplantısı yapıldı.


Vali Türker Öksüz, Kars'a gelen üniversite öğrencilerinin güven ortamında eğitim almaları için bir takım önlemler aldıklarını belirtti.


Vali Öksüz, " Türkiye'nin değişik bölgelerinden Kars'a gelen üniversite öğrencilerinin huzur ve güven ortamında eğitim almaları ve iyi yetişmelerinin her şeyden değerlidir. Üniversite ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmaması ve öğrencilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbir alındı. Tüm kurumlara üzerilerine düşen görevi hassasiyetle yerine getirmeleri talimatını verdim" dedi.


Valilik Makamı Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, Vali Türker Öksüz, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüsnü Kapu, Vali Yardımcısı Mehmet Zahit Doğu, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Kağızman Kaymakamı İsa Çınar, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile diğer ilgili kurumların yöneticileri katıldı. - KARS

Muammer Türker, Türker Öksüz, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:05 Kaynak: İHA
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