Kars'ta Üniversite Öğrencileri Sokak Hayvanları İçin Seferber Oldu

Kars
'ta üniversite öğrencileri sokak hayvanları için seferber oldu
Kars Kafkas Üniversitesi
öğrencileri harçlıklarıyla satın aldıkları ve gönüllülerin gönderdiği mamalarla sokak köpeklerini besliyorlar.
Dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta ve barınmakta zorluk çeken sokak hayvanları için Kafkas Üniversitesi öğrencileri ve eczacı Necmi Kocaoğlu seferber oldu. Kentte 2 yıl önce faaliyetlerine başlayan 'Soğuk Patiler Kars Hayvanları Koruma Kulübü'nün üyesi olan üniversite öğrencileri sokak hayvanları için gönüllü hizmetlerde bulunuyorlar. Öğrenciler, kendi harçlıklarından biriktirdikleri paralarla satın aldıkları ve gönüllülerin gönderdiği mamalarla, bakımlarını üstlendikleri sokak hayvanlarını elleriyle besliyorlar. Başta üniversite yolu civarı olmak üzere kentin belli noktalarında bakıma muhtaç sokak köpeklerinin beslenmelerini takip ediyorlar. Özellikle de yavruları olan köpeklere öncülük verilen bu çalışmayla hamilelik dönemlerinden doğum sonrası yavruların gelişme süreçleri titizlikle takip ediliyor. Günlük olarak kontrollü şekilde çalışan öğrenciler bir araya gelerek yanlarındaki mamalarla sokak köpeklerinin barındıkları alanlara gidiyorlar. Üniversiteli gençler, evlerinden getirdikleri battaniyeleri kaldırım kenarlarına sererek köpeklerin rahatça dinlenme ve uyumalarını sağladılar.
ŞİPŞİP'İN YAVRULARINA ÖZEL BAKIM
Gençler, üniversite kampus yolu üzerinde kullanılmayan arazideki tahta yığınları arasında yaşayan 'Şipşip' ismini verdikleri sokak köpeğini hamileliği süresince bakıp beslediler. 'Şipşip' doğum yaptıktan sonra 5 yavrusunu, daracık yuvaya yerleştirip kendisi de dışarıda kalmaya başladı. Üniversite öğrencileri doğum öncesi yalnız bırakmadıkları 'Şipşip'e ve 5 yavrusuna doğum sonrasında da sahip çıktılar. Sabah
ve akşam saatlerinde yuvayı kontrol ederek düzenli bir şekilde 'Şipşip'i ve yavrularını elleriyle beslediler. Dondurucu soğuk altında üzeri karla kaplı tahta yığınları arasında yaşam mücadelesi veren şirin yavrular sağlıklı şekilde büyürken diğer sokak köpeklerinin de takibini devam ettirdiler.
'HAYVANLAR ZOR DURUMDA'
Soğuk Patiler Kars Hayvanları Koruma Kulübü Başkanı Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Hilal Kerenciler, Kars'ta gerçekten hayvanlar çok zor durumda. Soğuk onların en büyük düşmanı ve insanların önyargılı olmaları. Bu da onları korkutuyor. İnsanları duyarlı olmaya davet ediyoruz ve empati yapmalarını istiyoruz. Bu soğukta açlıkla baş etmenin ne kadar zor olduğunu anlamalarını ve düşünmelerini ve yardımcı olmalarını istiyoruz dedi.
SOKAK HAYVANLARINI BESLEME NOKTASI
Eczacı Necmi Kocaoğlu da kendi imkanlarıyla sokak hayvanlarını besleme noktası yaptı. Köpeklerin fotoğraflarının bulunduğu noktada 'Bizleri unutmayın', 'Onlar için bir kap yemek, bir kap su' yazılarıyla vatandaşların dikkatini çekildi. Herkesin görebileceği bir noktala kurulan bu sistemin tüm mahallelerde kurulması ve herkesin bu duyarlılıkla hareket edip evlerinde artan yemek ve ekmek kırıntılarını çöpe değil noktalara bırakmaları çağrısında bulunuldu.