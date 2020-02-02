Kars'ta "Usta Eller, Güçlü Atölyeler, Parlak Gelecekler" projesi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kars'ta 'Usta Eller, Güçlü Atölyeler, Parlak Gelecekler' projesi - Son Dakika

Kars'ta "Usta Eller, Güçlü Atölyeler, Parlak Gelecekler" projesi

20 dakika önce

Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, Serhat Kalkınma Ajansı'nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na sunduğu "Usta Eller, Güçlü Atölyeler, Parlak Gelecekler" projesinin sözleşmesi imzalandı.

Kars'ta

Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, Serhat Kalkınma Ajansı'nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na sunduğu "Usta Eller, Güçlü Atölyeler, Parlak Gelecekler" projesinin sözleşmesi imzalandı.


SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven ile Kars İl Milli Eğitim Müdür Vekili Cemalettin Güven tarafından imzalanan "Usta Eller, Güçlü Atölyeler, Parlak Gelecekler" projesi, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında mali destek almaya hak kazanmıştı.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu proje ile "Kentin ve bölgenin nitelikli ara eleman" ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.


Projenin hayata geçirilmesiyle, "Mesleki ve teknik liselerin uygulamalı eğitim altyapılarının güçlendirilmesi ile verilen eğitimin niteliğinin artırılması, bu okullarda okuyan gençlere daha fazla iş güvencesi, daha yüksek gelir, mesleki yükselmenin sağlanması, kendi işini kurma yolunun açılması, kendine duyduğu güven ve saygının artması ile kentin ve bölgenin nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması" amaçlanıyor. - KARS

Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:31 Kaynak: İHA
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