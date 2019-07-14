Son Dakika Haberleri: Kars'ta uygulamada kılıç ele geçirildi
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Kars'ta uygulamada kılıç ele geçirildi

1 saat önce

Kars'ta polisin yaptığı uygulamada bir kişinin üzerinde kılıç bulundu.

Kars'ta uygulamada kılıç ele geçirildi, System.String[]
Kars'ta polisin yaptığı uygulamada bir kişinin üzerinde kılıç bulundu.

Kars'ta 57 ekip, 165 polisin katımlıyla "Türkiye Güven Huzur (3) Uygulaması" yapıldı. Kars Emniyet Müdürlüğü'nce merkez ve ilçeler de gerçekleştirilen uygulamada, bin 302 kişi sorgulandı. 1 aranan kişi ve ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı anlaşılan 1 Afan uyruklu yakalanarak gözaltına alındı.

Uygulamada ayrıca yoklama kaçağı olan 2 kişi yakalanarak gerekli tebligat yapıldı. 6136 SKM'den 1 adet ateşli silah ele geçirilirken, bir kişinin üzerinde kılıç bulundu. 2 kişiye toplamda 727 TL para cezası kesildi. 71 umuma açık işyeri kontrol edildi.

"Türkiye Güven Huzur (3) Uygulamasında trafik ekiplerince 314 araç kontrol edilirken, 1 araca toplamda 235 TL para cezası uygulandı. - KARS
Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Huzur, Kars, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:20 Kaynak: İHA
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