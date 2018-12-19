Kars'ta Uyuma Projesi Tanıtıldı

Kars
'ta İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Projesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Gazi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kars Valisi Türker
Öksüz, Vali Yardımcısı Serhat Karabektaş, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, kurum amileri ile polis ve jandarma personeli katıldı.
Vali Türker Öksüz
, burada yaptığı konuşmada, Türkiye
'de uyuşturucu kullanım oranının düşük seviyelerde olduğunu ifade ederek, "Şüphesiz millet olarak sahip olduğumuz kadim hasletler ve güçlü aile yapımız, diğer toplumlara nazaran bizi uyuşturucuyla mücadele bağlamında farklı bir yere taşımaktadır. Manevi değerlerimizin sağladığı kalkan sayesinde diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, uyuşturucu kullanım oranları halen çok düşük seviyelerde seyretmektedir." diye konuştu.
Öksüz, bir vatandaşın dahi uyuşturucu batağına düşmesinin kabul edilemez bir durum olduğunu vurgulayarak, "Geleceğimizin teminatı, istikbalimizin umudu olan evlatlarımızı bu tür tehditler karşısında korumak devletimizin en önemli, en öncelikli vazifesidir." dedi.
Uyuşturucuyla ilgili çeşitli önlemlerin alındığını belirten Öksüz, "Uyuşturucuyla mücadele sadece belli birimlerin, güvenlik görevlilerinin veya kamu kuruluşlarının işi değildir. Bu konuda, devletin ve milletin el ele vermesi, tam bir dayanışma ve seferberlik ruhuyla hareket etmesi gerekiyor.
Bu bağlamda, ilimizde de uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirli periyotlarda yaptığımız toplantılarımızda bir takım önlemler alıyor ve uyguluyoruz." ifadesini kullandı.