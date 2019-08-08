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Kars'ta uyuşturucu ele geçirildi

4 dakika önce

Kars'ta polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Kars'ta uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]
Kars'ta polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokakların uyuşturucudan temizlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Narkotik ekipleri piyasaya uyuşturucu madde sürdükleri yönünde bilgi aldıkları şüpheliler M.T.,E.A., Y.E.K. ve U.B. 'nin üst, ev ve aracında arama yaptı. Yapılan aramada; toplamda 35,4 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu madde kullanımı amacı ile kullanılan tütün sarma kağıdı ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 54 adet uyuşturucu maddelerin ticaretinde kullanılan kilitli poşet ele geçirerek muhafaza altına aldı.

Konuyla ilgili olarak şüpheli 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edildi. Adliye'ye sevk edilen şüphelilerden M.T. hakkında TCK-188 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' yapmaktan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Diğer şüpheliler E.A, Y.E.K. ve U.B. hakkında TCK-191 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak' suçundan işlem yapıldı.

Konuyla ilgili olarak Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kars Emniyet Müdürlüğü olarak, uyuşturucu ticareti yapan, toplum sağlığına ve gençlerimize zarar veren zehir tacirleriyle mücadelemizin kesintisiz olarak devam edecektir" denildi. - KARS
Emniyet Müdürlüğü, Polis, Kars, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:34 Kaynak: İHA
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