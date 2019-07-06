Son Dakika Haberleri: Kars'ta uyuşturucu operasyonu
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Kars'ta uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alınırken bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Kars'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alınırken bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi ve tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerce yapılan çalışmada, R.I. yönetimindeki yabancı plakalı otomobil şüphe üzerine takibe alındı.
Bir süre takip edildikten sonra durdurulan araçta yapılan aramada, R.I'nın üstünde 61 gram metamfetamin, 2,53 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve 27 fişek ele geçirildi.
Sokakların uyuşturucudan temizlenmesi amacıyla yapılan bir başka operasyonda Ö.A'yı alan ekipler, zanlının üst aramasında 61 gram uyuşturucu maddesi ve uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat ele geçirdi.
Şüpheliler R.I. ve Ö.A. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:02 Kaynak: AA
Kars, Güncel
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