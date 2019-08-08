Kars'ta uyuşturucu operasyonu
44 dakika önce
Kars'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi'den biri tutuklandı.
Kars Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:40 Kaynak: AA
'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi'den biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve bu suça karışanların tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde kent merkezindeki 3 farklı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan M.T, E.A, Y.E.K. ve U.B'nin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu madde kullanımına yarayan cam aparat, poşet ve tütün sarma kağıdı ele geçirildi.
Polisteki işlemleri sonrası adliyeye çıkartılan zanlılardan M.T, savcılık sorgusu sonrası sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer 3 kişi ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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