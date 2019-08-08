Son Dakika Haberleri: Kars'ta uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Kars'ta uyuşturucu operasyonu

44 dakika önce

Kars'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi'den biri tutuklandı.

Kars'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Kars'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi'den biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve bu suça karışanların tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde kent merkezindeki 3 farklı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan M.T, E.A, Y.E.K. ve U.B'nin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu madde kullanımına yarayan cam aparat, poşet ve tütün sarma kağıdı ele geçirildi.
Polisteki işlemleri sonrası adliyeye çıkartılan zanlılardan M.T, savcılık sorgusu sonrası sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer 3 kişi ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uyuşturucu Ticareti, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da kalpazan operasyonu
Polisten 'Hanımağa' ve çetesine operasyon: 8 gözaltı Sondaj makinelerinden 1 milyon 408 adet uyuşturucu hap çıktı Son dakika! Bahçeli: HDP'nin Kaz Dağları için Su ve Vicdan nöbetine girmesi tiyatrodur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 14:25:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]