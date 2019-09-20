Kars'ta uyuşturucu operasyonu

Kars'ta polis ekiplerince narkotik dedektör köpeği "Odin"in desteğiyle yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokakların uyuşturucudan temizlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.
Bu çerçevede, polislerce takibe alınan Ş.K'nin evine operasyon düzenlendi.
Evde, narkotik dedektör köpeği "Odin"in desteğiyle yapılan aramada 6 parça halinde 167 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Zanlı Ş.K, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan gözaltına alındı.