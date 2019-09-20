Son Dakika Haberleri: Kars'ta uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Kars'ta uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Kars'ta polis ekiplerince narkotik dedektör köpeği "Odin"in desteğiyle yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Kars'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kars'ta polis ekiplerince narkotik dedektör köpeği "Odin"in desteğiyle yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokakların uyuşturucudan temizlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu çerçevede, polislerce takibe alınan Ş.K'nin evine operasyon düzenlendi.

Evde, narkotik dedektör köpeği "Odin"in desteğiyle yapılan aramada 6 parça halinde 167 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Zanlı Ş.K, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan gözaltına alındı.

Narkotik, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır polisi, DEAŞ'ın para transfer ağını ortaya çıkardı
DEAŞ'ın Telafer Emiri Kayseri'de yakalandı Fuhuş baskınında çete üyelerinin "Erkete" çalıştırdığı ortaya çıktı Başörtülü sunucuyu protesto eden gazi: Cumhuriyet değerlerine uygun görmedik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 14:05:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]