Kars'ta uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 205 kök kenevir ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:52 Kaynak: AA
Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 205 kök kenevir ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Arpaçay ilçesine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 205 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Ele geçirilen kenevirler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.
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