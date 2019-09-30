Son Dakika Haberleri: Kars'ta uyuşturucu operasyonu
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Kars'ta uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 205 kök kenevir ele geçirildi.

Kars'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 205 kök kenevir ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Arpaçay ilçesine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 205 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ele geçirilen kenevirler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.

Kenevir, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:52 Kaynak: AA
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