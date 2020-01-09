Kars'ta uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars'ta uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Kars'ta uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

6 saat önce

Kars'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Kars'ta uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]

Kars'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması ve uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi amacıyla yapılan çalışmalar sürüyor.

Bu çerçevede gerçekleştirilen çalışmalarda suç örgütü kurarak uyuşturucu imal edip ticareti yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon yapıldı.

İlin çeşitli semtlerindeki 11 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, 57 gram sentetik uyuşturucu, 22 gram esrar, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği, 4 altın sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Operasyon kapsamında uyuşturucu kullandığı tespit edilen 12 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:46 Kaynak: AA
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