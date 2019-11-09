Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polis ekiplerince şüphe üzerine M.Ç, G.G. ve A.D'nin içerisinde bulunduğu otomobil ilçe merkezinde durduruldu. Şüphelilerin üst aramasında M.Ç ve G.G'nin üzerinde toplamda 4,19 gram metamfetamin bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokakların uyuşturucudan temizlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

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