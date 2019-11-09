Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokakların uyuşturucudan temizlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Polis ekiplerince şüphe üzerine M.Ç, G.G. ve A.D'nin içerisinde bulunduğu otomobil ilçe merkezinde durduruldu. Şüphelilerin üst aramasında M.Ç ve G.G'nin üzerinde toplamda 4,19 gram metamfetamin bulundu.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.