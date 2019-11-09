Son Dakika Haberleri: Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

6 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı, System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokakların uyuşturucudan temizlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Polis ekiplerince şüphe üzerine M.Ç, G.G. ve A.D'nin içerisinde bulunduğu otomobil ilçe merkezinde durduruldu. Şüphelilerin üst aramasında M.Ç ve G.G'nin üzerinde toplamda 4,19 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Sarıkamış, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:46 Kaynak: AA
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