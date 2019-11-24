Son Dakika Haberleri: Kars'ta uyuşturucu taciri 4 kişi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta uyuşturucu taciri 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kars'ta uyuşturucu taciri 4 kişi tutuklandı

6 saat önce

Kars'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kars'ta uyuşturucu taciri 4 kişi tutuklandı, System.String[]

Kars'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokakların uyuşturucudan temizlenmesine yönelik Narkotik köpek 'Odin' ile birlikte düzenlenen operasyonda araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KARS

Emniyet Müdürlüğü, Kars, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:53 Kaynak: İHA
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