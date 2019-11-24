Kars'ta uyuşturucu taciri 4 kişi tutuklandı

KARS - Kars'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokakların uyuşturucudan temizlenmesine yönelik Narkotik köpek Odin ile birlikte düzenlenen operasyonda araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde yakalanan şüpheli 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliye'ye sevk edilen 5 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.