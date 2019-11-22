Son Dakika Haberleri: Kars'ta uyuşturucu tacirleri 'Odin'e takıldı
Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta uyuşturucu tacirleri 'Odin'e takıldı - Son Dakika

Kars'ta uyuşturucu tacirleri 'Odin'e takıldı

6 saat önce

Kars'ta uyuşturucu tacirleri narkotik köpeği 'Odin'e takıldı.

Kars'ta uyuşturucu tacirleri 'Odin'e takıldı, System.String[]

Kars'ta uyuşturucu tacirleri narkotik köpeği 'Odin'e takıldı. Araçtan atılan uyuşturucuya tepki veren Odin, şeffaf poşete sarılı vaziyette 153,73 gram uyuşturucunun ele geçirilmesini sağladı.


Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokakların uyuşturucudan temizlenmesine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.


Narkotik ekipleri, durumundan şüphelendiği aracı durdurdu. Durdurulan araçtan atılan uyuşturucuya narkotik köpek tepki verdi. Bunun üzerine polis bölgede yaptığı araştırmada, 17 adet şeffaf poşete sarılı toplam 156,73 gram uyuşturucu madde ele geçirerek muhafaza altına aldı.


Durdurulan araç ve araçta bulunan 2'si yabancı uyruklu 4 kişinin üzerinde yapılan aramada ise 9,48 gram uyuşturucu madde çıktı. Olayla ilgili şüpheli 4 kişi gözaltına alındı.


Gözaltına alınan 4 kişi hakkında TCK-188 (Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti) suçu kapsamında adli işlem yapıldı. - KARS

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kars, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:01 Kaynak: İHA
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