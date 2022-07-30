Kars'ta polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Polis bir çiftliğe düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirirken olayla ilgili şüpheli 3 kişiyi ise gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

Narkotik, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kars'ta uyuşturucuyu narkotik köpeği Daxo yakaladı - Son Dakika

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