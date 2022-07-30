Kars'ta uyuşturucuyu narkotik köpeği Daxo yakaladı - Son Dakika
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Kars'ta uyuşturucuyu narkotik köpeği Daxo yakaladı

30.07.2022 10:00
Kars'ta uyuşturucuyu narkotik köpeği Daxo yakaladı

Kars'ta uyuşturucu tacirlerini narkotik köpeği Daxo yakaldı.

Kars'ta uyuşturucu tacirlerini narkotik köpeği Daxo yakaldı. Yorganların arasına saklanan uyuşturucu madde Daxo'nun hassas burnu sayesinde ortaya çıktı.

Kars'ta polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Polis bir çiftliğe düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirirken olayla ilgili şüpheli 3 kişiyi ise gözaltına aldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce tespit edilen bir çiftliğe operasyon düzenledi. Daxo narkotik köpeğiyle çiftlikte arama yapan polis ekipleri, yorganların arasına saklanmış 146,15 gram metafetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet rulo halinde alüminyum folyo, 1 adet ses kayıt cihazı ele geçirdi.

Ekipler, uyuşturucu madde ticareti iddiasıyla M.Ö. (33), B.Ö. (28) ve B.T.'yi (28) gözaltına alarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - KARS

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Kaynak: İHA

Narkotik, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta uyuşturucuyu narkotik köpeği Daxo yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta uyuşturucuyu narkotik köpeği Daxo yakaladı - Son Dakika
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