Kars'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişi Tutuklandı
1 saat önce
Kars Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.
Kars
Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.
Kars Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 9 kilo 72 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 7 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan G.A. ve C.A. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan tutuklanırken, diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:43 Kaynak: AA
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