Kars'ta uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kars'ta, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında önceden tespit ettikleri H.A. ve T.A'nın evinde arama yaptı.
Ev ve üst aramasında 7 gram metamfetamin, hassas terazi, 2 ruhsatız tabanca, 11 fişek ve cam aparat ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kars Adliyesine çıkarıldı.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
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