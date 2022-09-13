Bu kişilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, 207 gram eroin, 163 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve 23 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kars'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

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