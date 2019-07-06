Son Dakika Haberleri: Kars'ta uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Kars'ta uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

22 dakika önce

Kars'ta 2 kişi üzerinde uyuşturucu madde, kullanma aparatı ile ruhsatsız tabanca ve tabanca fişeği ele geçirildi.

Kars'ta uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, System.String[]
Kars'ta 2 kişi üzerinde uyuşturucu madde, kullanma aparatı ile ruhsatsız tabanca ve tabanca fişeği ele geçirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokakların uyuşturucudan temizlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Polis ekiplerinin yaptığı rutin kontrollerde Ö.A.'nün üst aramasında toplam 0,61 gram uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile yabancı plakalı araçta ve araç sürücüsü R.I.'nın üst aramasında ise toplam 2,53 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 27 adet tabanca fişek ele geçirdi.

Konu ile alakalı olarak şahıslar hakkında TCK-191 (Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak) suçu kapsamında adli işlemleri yapıldı. Şahısların Emniyetteki işlemlerin ardından Kars Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Uyuşturucu ticareti yapan, toplum sağlığına ve gençlerimize zarar veren zehir tacirleriyle mücadelemiz kesintisiz olarak devam edecektir" denildi. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:54 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Kars, 3. Sayfa
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