Son Dakika Haberleri: Kars'ta Uyuşturucudan 1 Kişi Tutuklandı

Kars'ta Uyuşturucudan 1 Kişi Tutuklandı

24 dakika önce

Kars'ta Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Kars'ta Uyuşturucudan 1 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Kars'ta Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan, tacirliğini yapan kişilerin engellenmesi ve tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Narkotik ekipleri durumundan şüphelendiği 2 aracı takibe aldı. Bir süre takip edilen araç daha sonra durduruldu. Narkotik ekiplerince durdurulan her iki araçta bulunan 6 kişi üzerinde ve araçlarda arama yapıldı. Yapılan aramada M.Ç., B.D., E.K. ve B.K.'nin araç ve üst aramasında toplam 6,24 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, Iğdır ilinden Kars iline gelen başka diğer araç içerisinde bulunan N.K. ve M.F.I.'nin ise üst aramasında toplam 25.81 gram uyuşturucu ele geçirilerek, muhafaza altına alındı.

Şüpheliler hakkında TCK-191 (Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak) ve TCK-188 (Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti) suçu kapsamında adli işlem başlatıldı, adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Toplumun huzur ve sağlığını tehdit eden, gençlerimizi bataklığa sürükleyen uyuşturucunun her çeşidine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:58 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kars, 3. Sayfa
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