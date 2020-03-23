Kars'ta uyuşturucudan bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Kars'ta uyuşturucu madde alış-verişi yaparken suç üştü yakalanan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takip edilen İ.E. bir başka kişiyle uyuşturucu alış-verişi yaparken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete getirilen İ.E. buradaki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye, ardından da Adliye'ye sevk edildi.

Adliye'ye sevk edilen İ.E. çıkarıldığı mahkemece, 'TCK 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi. - KARS