Kars'ta uyuşturucuyla mücadele toplantısı - Son Dakika

Kars Valisi Türker Öksüz, bağımlılıkla mücadeleye toplumun sağlığı ve toplumsal alanda güvenliği etkileyen önemli bir konu olarak baktıklarını belirtti. Öksüz, bağımlılığın toplumsal gelişimin önündeki en büyük engellerden birisi olarak gördüklerini kaydetti.



Kars Valisi Türker Öksüz Başkanlığı'nda, kurum amirlerinin katılımıyla uyuşturucu ile mücadele toplantısı düzenlendi.



Kars Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, kentteki uyuşturucu kullanımı ve mücadele konuları ele alındı.



Toplantının açılışında konuşan Vali Türker Öksüz, "Biz bağımlılıkla mücadeleye hem toplumumuzun sağlığı ve toplumsal alanda güvenliğimizi etkileyen önemli bir konu olarak bakıyoruz hem de toplumsal gelişimimizin de önündeki en büyük engellerden biri olarak görüyoruz. Bir yandan insanlarımızın sağlığını korumak, kötü alışkanlıklardan uzak durmasını temin etmek bir yandan da terör örgütlerinin finansmanında da önemli rol oynayan bu zararlı maddelerden mücadele etmeyi en üst düzeye çıkarmak amacındayız" dedi.



Öksüz, "Bu hedef çerçevesinde İçişleri Bakanlığımız Doğu ve Güneydoğu'da yer alan 26 ilde Mart ayını uyuşturucuyla mücadele ayı olarak ilan etti. Biz de bu toplantıyı bu vesileyle yapıyoruz. Amacımız Mart ayında uyuşturucuyla mücadele yönündeki gayretlerimizi, çalışmalarımızı daha da artırmak ve bu artış sonucunda uyuşturucuyla mücadeledeki verimimizi daha yüksek seviyeye çekmek, toplumumuzda bu anlamda huzur ve güvenlik ortamı temin etmek istiyoruz. "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" mottosu ile bilgilendirme, farkındalık, mücadele ve kararlılık için faaliyetler yer alacak. Bu bağlamda; Mart ayı boyunca mahallelerde muhtarlar ve mahalle sakinleriyle toplantı yapılması, tiyatro ve kısa film gösterimi yapılması, öğrenciler arasında yarışma düzenlenmesi, üniversite öğrencilerine yönelik panel ve sempozyum düzenlenmesi, vatandaşlarımızın yoğun olduğu bölgelerde stantlar kurularak broşür dağıtılması ve bilgilendirme yapılması, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgilendirici afişler asılması, okullarda rehber öğretmenler tarafından öğretmen ve öğrencilere eğitim verilmesi, din görevlilerince camiler, kahvehaneler ve evlerde eğitim verilmesi, gençlere yönelik olarak spor turnuvaları düzenlenmesi ve spor karşılaşmalarında bilgilendirici pankart asılması gibi faaliyetler yapılması yönünde kararlar alındı" diye konuştu.



Toplantı, ilgili kurumlar tarafından hazırlanan sunumların yapılmasının ardından sona erdi. - KARS