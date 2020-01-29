Kars'ta uyuşturucuyla yakalanan Afganistan uyruklu 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kars'ta uyuşturucuyla yakalanan Afganistan uyruklu 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Kars'ta polis ekiplerinin takside 3 kilogram uyuşturucuyla yakaladığı 5 zanlıdan, Afganistan uyruklu 3'ü tutuklandı.

Kars'ta uyuşturucuyla yakalanan Afganistan uyruklu 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Kars'ta polis ekiplerinin takside 3 kilogram uyuşturucuyla yakaladığı 5 zanlıdan, Afganistan uyruklu 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, sokakların uyuşturucudan temizlenmesi amacıyla başlattığı operasyonda takside 3 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 3'ü Afganistan uyruklu 5 kişinin emniyetteki işlemi tamamlandı.

Kars Harakani Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

Afganistan uyruklu M.C, G.M.H, ve M.M, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan tutuklanırken, G.S. ve Y.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Kars'ta polis ekipleri, 21 Ocak'ta narkotik dedektör köpeği "Odin"in de kullanıldığı operasyonda takside yapılan aramada 2 kilogram reçine esrar, 1 kilogram da metamfetamin ele geçirmiş, olayla ilgili 3'ü Afganistan uyruklu 5 kişi gözaltına alınmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:52 Kaynak: AA
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