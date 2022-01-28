Kars'ta uyuşturucuyu cips paketine sakladılar - Son Dakika

Kars'ta cips paketleri içerisinde uyuşturucu madde sokmak isteyen 2 kişi yakalandı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisi aldı.
Bunun üzerine harekete geçen polis, il dışından Kars'a cips paketleri içerisinde uyuşturucu getiren 2 kişiyi yaptığı çalışmayla yakaladı.
Uyuşturucu tacirleri M.O. ve N.A.'yı gözaltına alan polis, yaklaşık 145 gram metamfetamin cips paketlerine saklanmış halde buldu.
Emniyete getirilen şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye'ye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. - KARS
Kaynak: İHA
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