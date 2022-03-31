Kars'ta üzerine çatıdan kar kütlesi düşen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kars'ta üzerine çatıdan kar kütlesi düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

31.03.2022 12:55
Kars'ta üzerine çatıdan kar kütlesi düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çatıdaki kar kütlesinin otomobilin üzerine düşmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çatıdaki kar kütlesinin otomobilin üzerine düşmesi sonucu sürücü yaralandı.

Engin Karabulut idaresindeki 06 HNB 09 plakalı otomobil, Şehit Kemal Mutlu Caddesi'nde seyir halindeyken üzerine kar kütlesi düştü.

Kazada hasar gören otomobildeki sürücü yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Karabulut'un genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlçede ayrıca çatılardan ev ve iş yerleri önüne dökülen kar ve buz kütleleri, vatandaşlar ile belediye ekiplerince temizlendi.

Belediye ekipleri, bu kar yığınlarını iş makineleriyle kamyonlara yükleyip ilçe dışına taşıyor.

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Sarıkamış, Hisarcık, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta üzerine çatıdan kar kütlesi düşen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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