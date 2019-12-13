Kars'ta valizinde esrar bulunan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars'ta valizinde esrar bulunan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Kars'ta valizinde esrar bulunan zanlı gözaltına alındı

6 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürüler bir kişi yakalandı.

Kars'ta valizinde esrar bulunan zanlı gözaltına alındı, System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürüler bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satışının önlenmesi ve bu suça karışanların yakalanması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu çerçevede gerçekleştirilen çalışmalarda C.A'nın uyuşturucu madde ticareti yapmak amacıyla Kars'a geleceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldıkları zanlının bulunduğu yolcu otobüsünü Sarıkamış ilçesinde durdurdu.

Bu kişinin bagajdaki valizinde yapılan aramada 903 gram esrar bulan ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Uyuşturucu Ticareti, Sarıkamış, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 07:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz
Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada Mersin'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan "hanımağa" lakaplı şahıs tutuklandı Yazar Sibel Köse'yi bacağından eden eşe, 2 suçtan 10 ay hapis

Son Dakika Haberleri
01:38 Tartıştığı oğlunu öldürdü - Son Dakika
01:36 KKTC Bayındırlık Bakanı Atakan, Geçitkale Havaalanı'nın İHA'ların kullanımına açılmasının... - Son Dakika
01:35 Babası tarafından av tüfeğiyle vurulan genç öldü - Son Dakika
01:32 Kamyonetin motor bölümünde sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
01:28 890 polisle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli yakalandı - Son Dakika
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Son Dakika
23:15 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 01:43:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars'ta valizinde esrar bulunan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]