Kars'ta vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Turizm Haftası'nı kutladı - Son Dakika

Kars'ta Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşların katılımıyla davullu zurnalı "kortej yürüyüşü" düzenlendi.

Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı önünde ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan vatandaşlar ve öğrenciler davul zurna eşliğinde yürüyüşe başladı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Kültür ve Turizm İl Müdürü Hayrettin Çetin ile bazı il protokolünün katıldığı yürüyüş, tarihi Kars Kalesi eteklerinde tamamlandı.

Vali Öksüz, burada yaptığı konuşmada, Kars'ın sahip olduğu çeşitli turizm destinasyonları, tarihi, kültürel ve turistik değerleri ile Türkiye'nin doğusunda, gezilip, görülmesi gereken yerlerden birisi olduğunu söyledi.

Gerçekleştirdikleri çalışmalar ve yatırımlarla kentin ülke turizmi içindeki payının ve öneminin giderek arttığına dikkati çeken Öksüz, şöyle konuştu:

"Kars Bedesteni Konak ve Çevre Düzenlemesi, Kars Vadisi, Hulusi Aytekin Caddesi Sokak İyileştirilmesi, Kars Kalesinin Aydınlatılması ve Çevre Düzenlemesi, Kent Müzesi, Türkiye'de bir ilk olan Peynir Müzesi, ayrıca Beylerbeyi Sarayı, Muradiye ve Mazlumağa Hamamları Restorasyonu, Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti projeleri ile daha birçok kültürel çalışmayla, binlerce yıllık tarih ve kültür birikimi ile adeta bir açık hava müzesi konumunda olan kadim Kars şehrimizin hak ettiği noktaya geleceğine inanıyoruz."

Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin de Türkiye ve Kars'ta son yıllarda yapılan yatırımlarla turizm sektörünün hızla geliştiğini belirterek, kentin de turizmde marka şehirler arasında yer aldığını anlattı.

Milletvekilleri Arslan ile Kılıç da kentin tarihi ve doğal güzellikleri hakkında birer konuşma yaptı.