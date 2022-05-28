Kars'ta vatandaşlara ata tohumundan üretilen 15 bin 500 fide dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kars'ta vatandaşlara ata tohumundan üretilen 15 bin 500 fide dağıtıldı

28.05.2022 14:32
Kars'ta vatandaşlara ata tohumundan üretilen 15 bin 500 fide dağıtıldı

Kars'ta, Kağızman Belediyesince vatandaşlara ata tohumlarından üretilen 15 bin 500 sebze fidesi dağıtıldı.

Kars'ta, Kağızman Belediyesince vatandaşlara ata tohumlarından üretilen 15 bin 500 sebze fidesi dağıtıldı.

İstiklal Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, Kağızman Belediyesince ilçeye özgü ata tohumundan üretilen domates, biber ve salatalık fideleri vatandaşlara ücretsiz verildi.

Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, yaptığı konuşmada, Kağızman'a özgü tohumların sürdürülebilmesi için üretim yaptıklarını ve bunları vatandaşlarla buluşturduklarını söyledi.

İklimi bakımından Kağızman'da birçok ürünün yetiştiğine dikkati çeken Yıldız, "Kağızman'da organik üretimi ve tüketimi desteklemek amacıyla fide dağıttık. Kağızman yöresine ait ata tohumundan üretilen fidelerden yetişen domates, salatalık ve biberler organik olmasından dolayı vitamin ve mineral açısından oldukça zengin." dedi.

Kars'ta vatandaşlara ata tohumundan üretilen 15 bin 500 fide dağıtıldı
Kars'ta vatandaşlara ata tohumundan üretilen 15 bin 500 fide dağıtıldı
Kars'ta vatandaşlara ata tohumundan üretilen 15 bin 500 fide dağıtıldı

YORUMLAR
500
Niğdeli Domates Üreticisi: 'Çiftçiler Şu An Bataklıkta. Tarlaları Boş Kalmasın Diye Mecburen Ekiyoruz' Niğdeli Domates Üreticisi: 'Çiftçiler Şu An Bataklıkta. Tarlaları Boş Kalmasın Diye Mecburen Ekiyoruz'
Kaynak: AA

Kağızman, Domates, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta vatandaşlara ata tohumundan üretilen 15 bin 500 fide dağıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:09 TOGG'un sosyal medya hesabından yeni paylaşım: Kilit aşamalardan birini daha tamamladık
15:07 21 yıl önce kaybolmuştu! 47 yaşındaki Ayşe'ye ait kemikler, kuyuda bulundu
15:04 Azerbaycan'da yapılan TEKNOFEST fuarında konuşan Aliyev'in alandakileri coşturdu!
15:02 Oyuncu Ruby Barker, akıl hastanesinde tedavi gördüğünü sosyal medyadan açıkladı!
14:23 Rus ordusu, Ukrayna'daki Krasniy Liman şehrini kontrol altına aldı
14:20 7 bin yıllık tohum çiftçinin yüzünü güldürdü: Buğday sorunu kalmayacak
14:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van ziyaretlerine devam ediyor! Erdoğan'a seslendi: Bu memlekette 'Açlık yok' diyen gelsin görsün
14:13 Denizli'de sıcak hava asfalt eritti! Yerli halk tedirgin: Ağustos ayında ne olacak kim bilir?
14:10 Avrupa Karate Şampiyonası'nda büyük başarı! Milli sporcular Erman Eltemur ve kardeşi Eda Eltemur altın madalya kazandı
13:51 Camdaki Kız'ın Hayri'si oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kası şovu yaptı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 15:30:07. #1.13#
SON DAKİKA: Kars'ta vatandaşlara ata tohumundan üretilen 15 bin 500 fide dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement