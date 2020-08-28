Kars'ta vatandaşların bitkin halde bulduğu yeşilbaş ördek korumaya alındı - Son Dakika

Kars'ta vatandaşların bitkin halde bulduğu yeşilbaş ördek tedavi altına alındı.
Vatandaşlar, kentteki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yerde bitkin halde buldukları yeşilbaş ördeği, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine götürdü.
Burada veteriner hekimlerce muayene edilen ördeğin, yarasının olmadığı ve halsiz düştüğü tespit edildi.
Koruma altına alınan ördeğin, bakımının ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 10:47 - Kaynak: AA
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