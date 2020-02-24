Kars'ta Vergi Haftası kutlamaları başladı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kars'ta Vergi Haftası kutlamaları başladı - Son Dakika

Kars'ta Vergi Haftası kutlamaları başladı

7 saat önce

Kars'ta 31'inci Vergi Haftası kutlamaları başladı.

Kars'ta Vergi Haftası kutlamaları başladı, System.String[]

Kars'ta 31'inci Vergi Haftası kutlamaları başladı.


Etkinlikler kapsamında Kars Defterdarlığı önünde bulunan Mustafa Kemal Atatürk Anıtı'na Defterdar Vekili Özen Topal, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Turgut Güzey, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adem Burulday tarafından çelenk konuldu.


Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla, Vergi Haftası kutlamaları başladı.


Defterdar Vekili Özen Topal ve beraberindeki Defterdarlık birim müdürleri Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Vali Türker Öksüz'ü ziyaret edecek. Etkinliklerin hafta sonuna kadar devam edeceği öğrenildi. - KARS

Mustafa Kemal Atatürk, Vergi Haftası, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:30 Kaynak: İHA
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