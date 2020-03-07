Kars'ta voleybol turnuvasında uyuşturucuya dikkat çekildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Kars'ta voleybol turnuvasında uyuşturucuya dikkat çekildi - Son Dakika Spor

Kars'ta voleybol turnuvasında uyuşturucuya dikkat çekildi

7 saat önce

Kars'ta düzenlen voleybol turnuvasında uyuşturucuya dikkat çekildi.

Kars'ta voleybol turnuvasında uyuşturucuya dikkat çekildi, System.String[]

Kars'ta düzenlen voleybol turnuvasında uyuşturucuya dikkat çekildi. Turnuvaya katılan takımlar üzerinde, "Başka yol yok! Uyuşturucuya Geçit Yok!" yazılı pankartla sahaya çıktı.


Kars Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliği'nin 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği voleybol turnuvası renkli görüntülere sahne oldu.


4 takımın katıldığı turnuvada sporcular, uyuşturucu maddenin zararlarına dikkat çekti. Ellerinde üzerinde "Başka yol yok! Uyuşturucuya Geçit Yok!" yazılı pankartla saha çıkan sporcular, gençleri spor yapmaya teşvik etti. 4 takımın kıyası mücadele ettiği turnuva vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. - KARS

Dünya Kadınlar Günü, voleybol, Kars, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:55 Kaynak: İHA
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