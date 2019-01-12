Son Dakika Haberleri: Kars'ta Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Kars'ta Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

56 dakika önce

- Kars'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldıKARS - Kars'ta kar yağışının ardından yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

- Kars'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

KARS - Kars'ta kar yağışının ardından yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.
Orman ve Su İşleri Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü koordinesinde kentteki kurum ve daire müdürleri yabani hayvanlar için Kars kırsalında yemleme çalışması yaptı.
Kış şartlarının çok ağır geçtiği Kars'ta kurum ve daire amirleriyle birlikte doğaya yem bıraktıklarını ifade eden DKMP Kars Şube Müdürü Murat Doğanay, "Kars'ta kış şartları oldukça ağırlaştı. Eksi 30 dereceyi bulan soğuklar başladı. Tabi yaban hayatı da bu olağanüstü kış koşullarında yem bulmakta, besin bulmakta zorluk çekmekte, bizde Kars'ımızın kıymetli il müdürleri ile birlikte tabiata yem bırakarak, yaban hayvanlarını bu olumsuz şartlarda tabiatta tutmalarını sağlıyoruz" dedi.
Daha sonra daire ve kurum müdürleriyle birlikte doğaya kanatlı yapan hayvanları için buğday, etçil hayvanlar için et bırakıldı.
DKMP Kars Şube Müdürlüğü'nce bu tür etkinlikler sık sık yapılarak yaban hayvanlarının kolay yem bulmaları yağlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:22 Kaynak: İHA

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