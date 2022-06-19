Kars'ta yağışların ardından "dev mantar" bereketi - Son Dakika
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Kars'ta yağışların ardından "dev mantar" bereketi

19.06.2022 14:24
Kars'ta yağışların ardından "dev mantar" bereketi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, uzun bir süredir etkili olan sağanağın ardından çıkan dev mantarlar vatandaşlarca toplanıyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, uzun bir süredir etkili olan sağanağın ardından çıkan dev mantarlar vatandaşlarca toplanıyor.

İlçenin Asboğa, Acısu, Suludere ve Handere bölgesindeki 2 bin 500 rakımlı ormanlık alan ve çayırlarda çıkan beyaz çayır mantarları vatandaşlarda şaşkınlığa neden oldu.

Dev mantarları toplayan vatandaşların kimi ürünü satıyor kimi de evinde kullanıyor.

"Bu kadar fazla ve büyük mantar görmedim"

Vatandaşlardan Şenay Vanlı, AA muhabirine, geçen yıl bölgede kuraklık yaşandığı için fazla mantar yetişmediğini söyledi.

Bu yıl kışın uzun sürdüğünü, ardında da sürekli etkisini gösteren yağışlardan dolayı bereketli bir yıl geçirdiklerini ifade eden Vanlı, "Daha önceden bu kadar fazla ve büyük mantar görmedim. Yağmurlardan sonra gidip topladık." dedi.

Mantar toplayan Hasan Cellat da ilk defa böyle büyük mantar gördüğünü belirtti.

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Kaynak: AA

Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta yağışların ardından 'dev mantar' bereketi - Son Dakika

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