Kars'ta yağmur sele döndü...Ev ve araziler sular altında kaldı - Son Dakika

Kars'ta yağmur sele döndü...Ev ve araziler sular altında kaldı

KARS - Kars'ta etkili olan sağanak yağmur ve dolu bir anda sele dönerken, ev ve tarım arazilerini su bastı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Kars'ta öğlenden sonra başlayan ve etkisini artıran sağanak yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmur ve dolunun sele dönüştüğü Kümbetli köyünde evleri su bastı. Yağmura hazırlıksız yakalanan köylüler ise ne yapacağını şaşırdı.

Selden etkilenen köylüler, su yığılmalarını önlemek için kanal girişlerini temizledi. Yağmurun etkili olduğu Kümbetli köyünde evlerin bahçeleri ise tamamen sular altında kaldı. Kars'ta yağışlı aralıklarla devam ediyor.