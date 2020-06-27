Kars'ta Yahni Dağı eteklerinde kart postallık görüntüler - Son Dakika

Kars'ta Yahni Dağı eteklerinde kart postallık görüntüler

- Kars'ta Yahni Dağı eteklerinde kart postallık görüntüler Ebu'l Hasan Harakani Hazretleri'nin şehit düştüğü Yahni Dağı, bulutlar ve rengarenk çiçeklerle birleşince ortaya kartpostal görüntüler çıktı.

- Kars'ta Yahni Dağı eteklerinde kart postallık görüntüler

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KARS - Ebu'l Hasan Harakani Hazretleri'nin şehit düştüğü Yahni Dağı, bulutlar ve rengarenk çiçeklerle birleşince ortaya kartpostal görüntüler çıktı.

Anadolu erenlerinden Ebu'l Hasan Harakani Hazretlerinin Hicri 429 tarihinde şehit düştüğü 2 bin 254 rakımlı Büyük Yahni Dağı görenleri büyülüyor.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars dört mevsim ayrı ayrı güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

2 bin 254 rakımlı Yahni Dağı eteklerinde açan rengarenk çiçekler, göz yüzünde yoğunlaşan bulutlarla birleşince adeta görsel şölen sundu. Yani Dağı, bulutlar ve çiçeklerin eşsiz güzelliği kameralara yansıdı.

KRS-

Kars, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 17:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kars'ta Yahni Dağı eteklerinde kart postallık görüntüler - Son Dakika

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