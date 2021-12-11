Kars'ta yakalanan 28 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile yasal olmayan yollarla yurda giren düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda yakalanan 28 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlandı.

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