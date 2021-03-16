Kars'ta yangın çıkan bina geçici olarak kapatıldı - Son Dakika

Kars'ta yangın çıkan bina geçici olarak kapatıldı

16.03.2021 10:55
Kars'ta yangın çıkan bina geçici olarak kapatıldı, System.String[]

Kars'ta önceki gece çıkan yangında 2'si bebek 40 kişinin mahsur kaldığı bina geçici olarak kapatıldı.

Kars'ta önceki gece çıkan yangında 2'si bebek 40 kişinin mahsur kaldığı bina geçici olarak kapatıldı.

İstasyon Mahallesi Sinan Şamil Sam Caddesindeki 6 katlı bir apartmanın otoparkında park halindeki bir araç saat 22: 30 sıralarında yanmaya başladı. Bölgeye sevk edilen İtfaiye, Ambulans, UMKE, AFAD ve Aras EDAŞ ile polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak binada mahsur kalan 2'si bebek olmak üzere 40 kişiyi sepetli merdivenle kurtardı. Dumandan etkilenen şahısların ilk tedavileri ambulansta yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

Bina sakinlerinin kurtarılmasının ardından ekipler binayı olası bir duruma karşı geçici olarak güvenlik tedbirleri kapsamında kapattı. Polis ekiplerinin sabaha kadar nöbet tuttuğu binaya giriş ve çıkışlara izin verilmedi. Havanın aydınlanmasının ardından bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü binanın otoparkında inceleme başlattı.

İtfaiye ekiplerinin binada yapacağı son değerlemenin ardından binaya vatandaşların girişine izin verilecek.

Yapılan ilk değerlendirmede yangının çıkış nedeninin otoparkta bulunan bir aracın motor kısmından çıkan kıvılcımın neden olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - KARS

Kars'ta yangın çıkan bina geçici olarak kapatıldı

Ambulans, İtfaiye, Polis, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta yangın çıkan bina geçici olarak kapatıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Wolverhampton maçının adamı seçilen Ozan Kabak, performansıyla büyük övgüler aldı Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 419 liradan işlem görüyor Bakanlık'tan yeni yönetmelik taslağı: Kamu bankalarına 500 gram altın yatırmayan kuyumculuk yapamayacak Munzur Çayı'na düşen köpeği kurtarmak için buz gibi suya girdi Bir garip olay! Seyir halindeki aracın dikiz aynasına çarpan alkollü vatandaş öldü, sürücü tutuklandı Gözler Bakan Koca'yı aramıştı, cenazeden fotoğraf ortaya çıktı! Paylaşan isim, kısa süre içinde görüntüyü sildi Tartıştığı karısını 2 çocuğunun gözü önünde öldürdükten sonra intihar etti Zor günleri geride bırakan Songül Karlı, ekranlara geri dönüyor
Eski eşini öldüren kişinin üzerinden mektup çıktı: Onu başkasıyla düşünemiyorum Eski eşini öldüren kişinin üzerinden mektup çıktı: Onu başkasıyla düşünemiyorum         
11:24
Eşini başından vurarak öldüren cani adamın savunması pes dedirtti: Kendini vurmuş olabilir Eşini başından vurarak öldüren cani adamın savunması pes dedirtti: Kendini vurmuş olabilir         
11:13
Kim Jong-un'un kız kardeşinden ABD'ye tehdit: Huzur içinde uyumak istiyorlarsa, bela çıkartmasınlar Kim Jong-un'un kız kardeşinden ABD'ye tehdit: Huzur içinde uyumak istiyorlarsa, bela çıkartmasınlar         
11:11
Esnaf için gelir vergisi muafiyeti kalıcı hale getiriliyor Esnaf için gelir vergisi muafiyeti kalıcı hale getiriliyor         
10:49
Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin         
10:43
Evinin bahçesinde hortumla asılı bulundu Evinin bahçesinde hortumla asılı bulundu         
10:41
Camiye giren hırsız, 8 bin liralık ses cihazını kefene sarıp çaldı Camiye giren hırsız, 8 bin liralık ses cihazını kefene sarıp çaldı         
10:21
FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı         
09:58
Fenerbahçe'de Erol Bulut gidiyor Joachim Löw geliyor! İlk görüşme gerçekleşti Fenerbahçe'de Erol Bulut gidiyor Joachim Löw geliyor! İlk görüşme gerçekleşti         
09:47
TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı         
09:12
Kaçak kazı yapan define avcıları, Antik dönemde saklama kabı olarak kullanılan küp buldu Kaçak kazı yapan define avcıları, Antik dönemde saklama kabı olarak kullanılan küp buldu         
08:57
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İYİ Parti, üçüncü bir ittifak için hazırlık yapıyor Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İYİ Parti, üçüncü bir ittifak için hazırlık yapıyor         
08:48
Son Dakika! Otomobil satışında, aracın değerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit yapılabilecek Son Dakika! Otomobil satışında, aracın değerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit yapılabilecek         
08:27
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da kanlı pazar: 59 protestocu hayatını kaybetti Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da kanlı pazar: 59 protestocu hayatını kaybetti         
08:06
Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı         
23:48
Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı         
21:45
Bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple ağaca bağlanıp dövülen zanlı öldü Bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple ağaca bağlanıp dövülen zanlı öldü         
19:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2021 11:42:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars'ta yangın çıkan bina geçici olarak kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei