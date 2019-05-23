Son Dakika Haberleri: Kars'ta yangın tatbikatı gerçeği aratmadı

Kars'ta yangın tatbikatı gerçeği aratmadı

11 saat önce

Kars'ta yangın tatbikatı gerçeği aratmadıKARS - Kars'ta düzenlenen yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

Kars'ta yangın tatbikatı gerçeği aratmadı
KARS - Kars'ta düzenlenen yangın tatbikatı gerçeği aratmadı. Yangında yaralanan bir kişi AFAD, UMKE, 112 Acil ve İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kars Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Afet ve Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Sağlık ve İtfaiye Müdürlüğü'nce yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta mahsur kalan hasta kurtarılırken, çıkan yangında kısa sürede söndürüldü.
Tatbikat sonrasında açıklama yapan Kars Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Acil AFAD Kurum sorumlusu Gülsüm Turan, bu tür olayları hazırlıklı olduklarını söyledi.
Gülsüm Turan, "Bugün hastanemizde tatbikat gereği yangın çıktı. 1 yaralımız vardı. Tatbikatı 112, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleriyle birlikte gerçekleştirdik. Arkadaşımız Harakani devlet Hastanesi'ne kaldırıldı" dedi.
Turan, "Toplumsal olarak böyle durumlarda ne yapılacağını arkadaşlarımız tatbikatlar yaptığı için ne yapacaklarını biliyorlar. Gerekli yerleri arayacaklar ve hemen müdahale yapacaklar. Bizim ekiplerimiz kendimiz oluşturduk. Kurtarma ekibimiz, söndürme ekibimiz o arkadaşlarımız hemen duruma müdahale edecekler. Yaralımız varsa kurtaracaklar. Yangın varsa söndürme işlemlerini yapacaklar" diye konuştu.
Kars Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde düzenlenen yangın tatbikatında, senaryo gereği binada yangın çıktı. Çıkan yangında yaralı bir kişi içeride mahsur kaldı. Yangın ihbarı alan itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye kısa sürede intikal etti.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ardından binada mahsur kalan vatandaş AFAD, UMKE, 112 Acil ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla binadan indirilerek ambulansa taşındı. Gerçeği aratmayan yangın tatbikatı renkli görüntülere de sahne oldu.
Kars'ta yangın tatbikatı gerçeği aratmadı
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:17 Kaynak: İHA
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, İtfaiye, AFAD, Kars, Genel
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