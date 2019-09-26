Son Dakika Haberleri: Kars'ta yangın ve kurtarma tatbikatı
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Kars'ta yangın ve kurtarma tatbikatı

59 dakika önce

Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince öğrencilere yönelik yapılan yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

Kars'ta yangın ve kurtarma tatbikatı, System.String[]

Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince öğrencilere yönelik yapılan yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

Ziya Gökalp Ortaokulunda "İtfaiye Haftası" dolayısıyla düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği yangın çıkan okulun 3'üncü katında dumandan etkilenen öğrenciler itfaiye aracındaki merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Kurtarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edilen öğrenciler, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kars İtfaiye Müdürü Cemil Acay, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İtfaiye Haftası" etkinlikleri kapsamında tatbikat gerçekleştirdiklerini belirterek, "AFAD ekiplerinin de desteğiyle tatbikat yapıldı. Tatbikatta kurtarma çalışması yapıldıktan sonra söndürme çalışması yapıldı. İtfaiye Hastası dolayısıyla her hafta bir etkinlik yapıyoruz." diye konuştu.

İtfaiye, AFAD, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:44 Kaynak: AA
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